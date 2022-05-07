سكان بكين يتحصّنون بـ "الشعر" لإجراء اختبارات كورونا

المصدر: البيان

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تشهد العاصمة الصينية بكين مؤخرا موجة جديدة من فيروس كورونا، ولذلك يجري السكان اختبارات دورية مكثفة للكشف عن الإصابات بشكل مبكر.

وينجم عن ذلك طوابير طويلة وانتظار لأوقات غير قصيرة.

لذا قام أحد الأحياء السكنية بمنطقة هايديان من مدينة بكين بإيجاد فكرة لإدخال بعض التسلية على الواقفين في الطوابير، حيث قام بطباعة أبيات شعرية على ملصقات التباعد الاجتماعي المثبّتة على الأرض.

وبذلك يمكن لساكني الحي أن يقرؤوا هذه الأشعار في الوقت الذي ينتظرون دورهم لاختبار عينة الحمض النووي، بما يخفف عليهم وطأة الانتظار ويدخل بعض المرح على جو الاختبارات الروتينية.

وقد لاقت هذه الفكرة استحسانا وتشجيعا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.