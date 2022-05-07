لقاح كورونا المزروع داخل نباتات أسترالية يُبدي نتائج واعدة

المصدر: البيان

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أظهر لقاح فيروس كورونا، الذي يُزرع داخل نبات أسترالي الأصل، نتائج واعدة ضد الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من ستة ملايين شخص على مستوى العالم.

وجاءت الموافقة على اللقاح المعروف باسم CoVLP + AS03، والذي طورته شركة Medicago، في كندا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

إذاً كيف يعمل هذا اللقاح؟

يقوم العلماء بإدخال بكتيريا تحتوي على الشيفرة الجينية للفيروس في نبات نيكوتيانا بينثاميان، ثم يبدأ الفيروس في تطوير جزيئاته الشبيهة بفيروس كورونا أو CoVLP.

بعد ذلك، يجري استخلاصها ودمجها مع مادة مضافة معززة للمناعة، في اللقاح النهائي المسمى CoVLP + AS03.

جدير بالذكر أن هناك دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أظهرت أول الأمس أن اللقاح فعال بنسبة 69.5٪ ضد عدوى الأعراض و 78.8٪ فعال ضد الحالات المتوسطة إلى الشديدة.

وحتى الآن، لا توجد بيانات لإظهار الفعالية ضد متغير Omicron، الذي يعد السلالة السائدة في أستراليا.