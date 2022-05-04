ظهور سلالتين فرعيتين جديدتين من فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

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ظهرت اثنتان من السلالات الفرعية المتحورة من فيروس أوميكرون، الأمر الذي يزيد من إمكانية الإصابة الجديدة لناجين من سلالات أوميكرون فى وقت سابق.



وأظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن السلالتين "بي ايه 4" و"بي ايه 5" حصلتا على اهتمام متزايد في جنوب أفريقيا مع تضاعف حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الدكتور بيتر تشن هونج، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "لقد ظهر ذلك فجأة خلال نهاية الأسبوع، كنا نعتاد بالفعل على سلالة (بي ايه 2) ثم (بي ايه 4) و(بي ايه 5).. هذا يبدو كأحدث فصل في قصة طويلة لن تنتهي".

وهناك إمكانية أن يتسبب النمو السريع للسلالتين "بي ايه 4" و"بي ايه 5" في جنوب أفريقيا في حدوث زيادة ممكنة في المستقبل في كاليفورنيا والولايات المتحدة.

وحتى الآن، تأكد العلماء من أن الأشخاص الذين نجوا من سلالة أوميكرون الأولى خلال الشتاء "بي ايه 1"، من غير المرجح أن يصابوا مجددا بالسلالة الفرعية الأكثر عدوى "بي ايه 2" المنتشرة الآن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.