محادثات في منظمة التجارة حول رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت منظمة التجارة العالمية مناقشات هذا الأسبوع حول اقتراح برفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أعدته أربع جهات تصنيع رئيسية.

وأصدرت منظمة التجارة العالمية أمس الثلاثاء "الوثيقة النهائية الناجمة عن العملية غير الرسمية التي أجريت مع المجموعة الرباعية (جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي) من أجل الاستجابة لكوفيد-19 على صعيد الملكية الفكرية".

وقالت منظمة التجارة العالمية "خلال مناقشاتهم، تبنى أعضاء المجموعة الرباعية نهجا... يهدف إلى تحديد طرق عملية من أجل توضيح وتبسيط طريقة تجاوز الحكومات حقوق براءات الاختراع، في ظل ظروف معينة، بهدف السماح بتنويع إنتاج لقاحات" مكافحة كوفيد.

وقدم النص أيضا في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب ممثل للمنظمة في جنيف، فإن الاقتراح لن يطبق إلا على البلدان النامية وفقط تلك التي تمثل أقل من 10 % من الصادرات العالمية السنوية من لقاحات كوفيد، ما يستبعد الصين بحكم الأمر الواقع.

وبموجب شروط الوثيقة التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، يمكن للبلدان النامية المعنية إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد من دون موافقة صاحب براءة الاختراع.