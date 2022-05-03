لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا في الجزائر

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء أنّه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالجزائر، كما تواصل عدم تسجيل أية وفاة بالجائحة، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ إجمالي الإصابات استقرّ عند 265782 حالة، بينما تعافى 178358، كما استقر عدد الوفيات أيضاً عند 6875 حالة، بينما أحصيت حالة واحدة في العناية المركزة.

وجدّدت وزارة الصحة دعوة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة والحذر لغاية القضاء نهائياً على الجائحة.