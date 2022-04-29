إصابة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

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أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أجرت اختبار كوفيد جاءت نتيجته إيجابية، مشيرا الى أنها تعاني من "أعراض خفيفة" فقط.

وقال المتحدث جيري رايس في بيان إنه "ثبتت إصابة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بكوفيد-19، وهي تعاني من أعراض خفيفة وتعمل عن بعد بينما تعزل نفسها في منزلها".

وأضاف: "إنها تلقت اللقاح المضاد لكوفيد بالكامل إضافة الى جرعة معززة".

وتنضم غورغييفا الى مجموعة من المسؤولين في واشنطن، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرا، وسط ارتفاع جديد في أعداد الإصابات اليومية.

وتضم هذه المجموعة العديد من أعضاء الكونغرس إضافة الى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي أعلنت عن إصابتها الثلاثاء وقالت إنها لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن مؤخرا.