إصابة كامالا هاريس بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إصابة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفيروس كورونا بعد إجراء الاختبارات السريعة واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي جاءت إيجابية.

وأوضح البيت الأبيض، أن هاريس لا تعاني أي أعراض وسوف تعزل نفسها، فيما ستواصل العمل من منزلها في العاصمة واشنطن.

وتأكدت إصابة هاريس إثر إجراء الاختبارات السريعة واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل لكورونا "PCR".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن، أو السيدة الأولى جيل بايدن، بسبب جداول سفرهما الأخيرة.