متى تعلن مصر انتهاء جائحة كورونا؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، عن الموعد الذي ستعلن فيه مصر انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأوضح عبد الغفار، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أنه يمكن الإعلان عن انتهاء جائحة كورونا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ذلك.

وقال: "طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية إنهاء جائحة فيروس كورونا، يجب التعامل على أساس وجود جائحة حتى يثبت العكس".

وأضاف أنه كلما ارتفعت معدلات تطعيم لقاح فيروس كورونا تقل نسبة دخول المستشفيات وكذلك شدة الإصابة والوفيات والضغط على المنظومة الصحية.

وناشدت وزارة الصحة المصرية المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا التي تسهم في حماية كل أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بالفيروس ومتحوراته.

وأكدت أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار الحرص على الصحة العامة ومكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.