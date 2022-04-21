روسيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا" منذ أكتوبر 2020

المصدر: وام

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سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ السابع من أكتوبر 2020 الماضي، دون مستوى 200 وذلك بتسجيلها 197 حالة مقارنة بيوم أمس 223 ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 374 ألفا و368 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن عدد الإصابات الجديدة شهد انخفاضاً بـتسجيلها 8875 إصابة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 9195 حالة في اليوم السابق ، ليصل مجموعها إلى 18 مليوناً و110 آلاف و861 إصابة، إضافة إلى تماثل 14182 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 17 مليونا و437ألفا و 610 أشخاص.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسناً خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس .