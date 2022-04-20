منظومة «ذكاء» تميّز بين «كورونا» والزكام

المصدر: (سان فرانسيسكو -د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أو حالات البرد التقليدية، لاسيما في مواسم انتشار نزلات البرد، في ضوء التشابه بين أعراض المرضين من حيث الشعور بالإرهاق والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأكد الباحث فاروق عليمي من كلية الطب والخدمات الإنسانية بجامعة جورج ماسون الأمريكية، أن المنظومة الجديدة يمكنها التنبؤ باحتمال إصابة المريض بفيروس «كورونا» أو نزلة برد أو أي مرض آخر في الجهاز التنفسي قبل خضوعه لأي اختبارات أو تحاليل. وأضاف، أن هذه التقنية تساعد الأطباء في عزل المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا»، بمجرد بدء ظهور الأعراض عليهم، وبالتالي الحد من قوائم الانتظار لإجراء الاختبارات، وإعطاء أولوية للمرضى الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بالفيروس المستجد.