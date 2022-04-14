محافظة في مصر تعلن خلوّها من كورونا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت محافظة مصرية، اليوم، خلوها من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد أشرف الداودي، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بالفيروس.

وقال الداودي، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإخباري، إن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهة أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدى الـــ15 يوماً الماضية.

وأضاف أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية أسهم بنصيب كبير في خلو مستشفيات المحافظة من مرضى كورونا.

ولفت إلى استمرار الفرق الطبية في أداء واجبها الوطني في وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.