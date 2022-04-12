شنغهاي الصينية تبني أكثر من 100 مستشفى لمواجهة كورونا

المصدر: البيان

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تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء، حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.

وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.