«كورونا» بالعالم.. الإصابات والوفيات في تراجع كبير

المصدر: جنيف - وكالات

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أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» (كوفيد19) خلال الأسبوع الماضي انخفضت بـ43 في المئة، عن الأيام السبعة السابقة، وأن عدد الإصابات انخفض أيضاً بـ16 في المئة. وأكدت في نشرتها الأسبوعية انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس من 28 مارس الماضي إلى 3 أبريل الجاري بـ16 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بـ43 في المئة. وخلال الأسبوع، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 10.351.818 شخصاً، وسجّلت 26285 حالة وفاة. وجرى رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق من 21 إلى 27 مارس في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة. وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في أفريقيا «ناقص 19 في المئة. وأوروبا ناقص 16 في المئة. ومنطقة غرب المحيط الهادئ ناقص 16 في المئة».

كما تم تسجيل الانخفاض في معدل الوفيات في جميع المناطق. مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في جنوب شرق آسيا بـ73 في المئة. وأمريكا بـ:63 في المئة.