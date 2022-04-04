ما الفرق بين المصل واللقاح؟

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الصحة المصرية عن الفرق بين مصطلحين علميين كثيراً ما يترددان على الأسماع، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ألا وهما اللقاح والمصل.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوغراف نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الفرق بين التعبيرين اللذين يختلطان على الكثيرين ويظنون أنهما شيء واحد.

ولفتت إلى أن المصل عبارة عن أجسام مضادة يتم تحضيرها والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها.

وأشارت إلى أن المصل يستخدم في الأغراض العلاجية ويأتي مفعوله حال استخدامه، في حين يُعَدُّ اللقاح عبارة عن استخدام مسبب المرض أو جزء منه ومعالجته بطريقة معينة لاستخدامه في تحفيز جهاز المناعة وإحداث استجابة مناعية لمواجهة العدوى.

وذكرت أن اللقاح يُستخدم في الأغراض الوقائية، موضحةً أن مفعوله يأتي بعد مدة تتراوح بين 10-14 يوماً.