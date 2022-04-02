ألمانيا .. توصية باستمرار ارتداء الكمامات في القاعات المغلقة

المصدر: د ب ا

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أوصى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ باستمرار ارتداء الكمامات داخل القاعات المغلقة رغم إلغاء معظم قيود كورونا.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إن من الممكن الاستمرار في ارتداء الكمامة أثناء التسوق، على سبيل المثال، " وهذا ما أنصح به أيضا كل مواطن".

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن "خطر الإصابة بالعدوى نادرا ما كان أعلى مما هو عليه الآن"، وقال إنه يعتقد بصحة تدابير مثل الارتداء الإجباري للكمامة وقواعد حماية أخرى من وجهة نظر طبية ووبائية، لكن هذه التدابير لم تعد ممكنة بعد في كل أنحاء ألمانيا على الصعيد القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن معظم القيود الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا ستسقط اعتبارا من غد الأحد في مناطق واسعة في ألمانيا بموجب القانون المعدل للحماية من العدوى.

ولن يتبقى سوى تعليمات عامة قليلة يمكن إصدار أمر بها في كل الولايات تقريبا، وتتعلق هذه التعليمات بالكمامات على سبيل المثال في العيادات ودور الرعاية والمستشفيات والحافلات والقطارات بالإضافة إلى إجراء اختبارات في المدارس على سبيل المثال.

وستبقي ولايتا مكلنبورج-فوربومرن وهامبورج فقط على تطبيق قيود واسعة النطاق لمكافحة كورونا، حيث ستستفيد الولاياتان من تطبيق القاعدة المعروفة باسم قاعدة النقاط الساخنة التي تسمح بتطبيق تعليمات إضافية في حال أقر برلمان الولاية المعنية وجود وضع حرج يهدد المستشفيات.

وبغض النظر عن القواعد الحكومية، يمكن لشركات ومحلات ومؤسسات أخرى الإبقاء على تعليمات مثل الارتداء الإجباري للكمامات.

وتوقع لاوترباخ استمرار انخفاض أعداد إصابات كورونا الجديدة ولاسيما بعد عيد الفصح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وفاة ما يتراوح بين 200 و300 شخص يوميا جراء الإصابة بعدوى كورونا " وهذا ليس مقبولا، فهذا بمثابة سقوط طائرة كل يوم".