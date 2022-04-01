اعتباراً من اليوم.. السويد تعلن انتهاء العمل بقانون مكافحة كورونا

المصدر: وام

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قررت حكومة السويد رفع جميع القيود المفروضة لاحتواء انتشار مرض كوفيد - 19، الذي يسببه فيروس كورونا (كوفيد 19) اعتباراً من اليوم، منهية بذلك العمل بقانون مكافحة الوباء.

ولن يكون إلزامياً بعد الآن تتبع المخالطين لمرضى كورونا، أو الخضوع للعزل الذاتي، فلم يعد فيروس كورونا يمثل تهديداً للصحة العامة في السويد.

وكانت الحكومة السويدية رفعت بالفعل غالبية تدابير مكافحة الوباء في 9 فبراير الماضي.

وبررت السلطات الصحية اتخاذ هذه الخطوة بالنظر إلى أن البلاد لديها معدل تطعيم مرتفع وأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا لا يسبب حالات مرضية شديدة.