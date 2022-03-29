مصر تعلن انخفاض وفيات كورونا بنسبة 44%

المصدر: البيان

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أعلن وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر خالد عبدالغفار، انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الوزير، عقب اطلاعه على التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدا الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وأوضح وفقا لصحيفة اليوم السابع أن الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد في برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، فضلا عن اطلاعه على توزيع تصنيف التسلسل الجيني لحالات تحورات فيروس كورونا، بما يساهم في معرفة التحورات بشكل استباقي من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية.