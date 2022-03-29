اعتباراً من اليوم.. الدنمارك تلغي آخر قيود مكافحة كورونا

المصدر: د ب ا

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ألغت الدنمارك أخر القيود المتبقية لمكافحة فيروس كورونا.

وابتداء من اليوم الثلاثاء، لم يعد يتعين على الأشخاص الخضوع لاختبار خلال 24 ساعة من دخولهم البلاد. وسوف ينطبق هذا الشرط فقط على غير الملقحين أو الذين لم يتعافوا من إصابة سابقة أو الذين يريدون دخول البلاد من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنجن.

ويشار إلى أن الدنماركيين يعيشون حياة خالية عمليا من القيود منذ الأول من فبراير الماضي، ففي ذلك الوقت قررت حكومة كوبنهاجن إلغاء معظم قيود مكافحة الفيروس على الرغم من تسجيل أرقام إصابات قياسية.

ويرجع تخفيف القيود على الرغم من الاصابات القياسية إلى أن الاصابات كانت أخف بعد وصول متحور أوميكرون وارتفاع معدلات التطعيم.

وقد تراجعت حالات الاصابة في الدنمارك في الوقت الحالي بصورة كبيرة. مع ذلك، أصبح عدد أقل بكثير من المواطنين يخضعون لاختبار كورونا مقارنة بذي قبل