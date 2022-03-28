رافقت بايدن في جولته الأوروبية.. إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

المصدر: وكالات

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أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إصابتها بفيروس كورونا، بعد مرافقتها للرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن في جولته الأوروبية.

وأوضحت جان بيير في بيان أن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "بعد عودتي من الرحلة التي قام بها الرئيس إلى أوروبا، اجتزت اختبار PCR. وكانت النتيجة إيجابية".

ونوهت جان بيير بأنها شاهدت بايدن في اليوم السابق، لكنها حافظت على مسافة بينهما ولذلك تعتقد أنه لم يحصل أي تماس قريب.

وأضافت جان بيير أن سريان المرض لديها، لا يزال خفيفا.

ويشار إلى أنه قبل زيارة بايدن إلى بلجيكا وبولندا، اجتازت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اختبارا إيجابيا، ولم ترافق الرئيس الأمريكي في رحلته.