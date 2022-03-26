قريباً.. دخول أستراليا بدون اختبار كورونا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يعد المسافرون إلى أستراليا من أي بلد في العالم مضطرين إلى إجراء اختبار كوفيد-19 وإظهار نتيجة سلبية قبل السفر.

وقال وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية جريج هانت أن محادثاته مع رؤساء شركتي طيران Qantas وVirgin توصّلت إلى هذا القرار.

وما تزال شهادات اللقاح وارتداء الأقنعة أمراً مطلوباً في أستراليا، بينما يدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ في 14 أبريل 2022، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".



وقال هانت “تزامناً مع ذلك.. سنطرح 509 ملايين اختبار سريع لفيروس كوفيد-19 وستكون هيئة مراقبة الاستهلاك ACCC مسؤولة عن توزيعها”.

وتنصّ القرارات الحالية على السماح لمواطني أستراليا بالقدوم ودخول البلاد دون الحصول على لقاح ضد الفيروس، بينما يتعيّن على باقي الجنسيات تلقي جرعتين من اللقاح قبل صعود الطائرة ما عدا حاملي الإعفاءات الطبية.