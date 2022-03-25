إصابات كورونا في بريطانيا تناهز الرقم القياسي قبل رفع القيود

المصدر: أ ف ب

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اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) المسجّلة اليوم في المملكة المتحدة من الرقم القياسي الذي سجّلته البلاد قبل رفعها معظم القيود الصحية.

وقدّر مكتب الإحصاءات الوطني وصول عدد الإصابات بكوفيد 19، الأسبوع الماضي، إلى 4,26 ملايين مقابل 4,3 ملايين إصابة خلال الأسبوع الأول من عام 2022، أي أعلى عدد إصابات سُجّل في المملكة المتحدة التي تعد 67 مليون نسمة، منذ بداية جائحة كوفيد 19.

ولفت مكتب الإحصاءات الوطني إلى التفشي السريع للمتحورة الفرعية بي-إيه-2 من المتحورة أوميكرون، مشيراً إلى أن 6,25% من سكان إنجلترا مصابون بكوفيد 19.

والمملكة المتحدة بين الدول الأوروبية التي تعتبر منظمة الصحة العالمية أنها رفعت «بشكل مفاجئ جداً» قيودها الصحية لمواجهة تفشي كوفيد 19، علماً أنها تشهد حالياً طفرة بالإصابات الجديدة.

وبعد موجة وبائية قوية في نهاية كانون الأول، رُفعت جميع قيود كوفيد 19 في إنجلترا في الأسابيع الأخيرة، بما فيها إلزامية الحجر الصحي في حالة الإصابة بكوفيد 19.

ورُفعت بشكل كبير في مناطق أخرى من المملكة المتحدة، لكن لا يزال وضع الكمامة في الأماكن المغلقة إلزامياً في اسكتلندا، وحتى الاثنين في ويلز.