كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق لوفيات كورونا اليومية

المصدر: يونهاب

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أبلغت كوريا الجنوبية عن ما يقرب من 400,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسجل عدد الوفيات أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الخميس وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 20% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) أن البلاد أبلغت عن 395,598 إصابة جديدة حتى منتصف الليل، مما رفع العدد الإجمالي إلى 10,822,836 إصابة.

في حين أن الحصيلة اليومية كانت انخفاضا حادا عن حصيلة اليوم السابق البالغة 490,881 إصابة، والتي كانت ثاني أعلى حصيلة يومية، فقد سجلت الوفيات رقما قياسيا جديدا قدره 470 حالة وفاة. وقالت الوكالة إن إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بلغ 13,902، ووصل معدل الوفيات إلى 0.13%.

وبلغ عدد المرضى في حالات خطيرة 1,081، بانخفاض 3 عن اليوم السابق.