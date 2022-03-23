هولندا تلغي آخر إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: د ب ا

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ألغت هولندا آخر الإجراءات الخاصة الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

واعتبارا من اليوم الأربعاء، لم يعد هناك إلزام للركاب بوضع الكمامات في المواصلات العامة. كما تم إلغاء الفحوص الإلزامية لدخول الملاهي الليلية وحضور الفعاليات الكبيرة.

ورغم ذلك ما زال يتعين وضع الكمامات في المطارات والطائرات بسبب الاتفاقيات الدولية، لكن شركات الطيران أعلنت أنها لن تتحقق من الالتزام بصورة نشطة.

يشار إلى أن وضع الرعاية الصحية بالنسبة بكوفيد- 19 في المستشفيات الهولندية مستقر. وتم تسجيل متوسط نحو 45 ألف حالة إصابة جديدة يوميا خلال السبعة أيام الماضية. وبلغ معدل الإصابات خلال سبعة أيام 1800 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ونصحت الحكومة السكان بالاستمرار في اتباع قواعد الصحة العامة مثل غسل اليدين والتهوية الجيدة بالغرف. كما تم نصح السكان في حالة وجود أعراض بالخضوع لفحص والبقاء في المنزل إذا كانت النتيجة إيجابية.