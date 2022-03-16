إصابة زوج كامالا هاريس بكورونا

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء إصابة داغ إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بكوفيد-19، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت نتيجته سلبية.

ويشكّل نبأ إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بكوفيد-19 مؤشرا على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر تحوّطا في واشنطن.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدّثة باسم هاريس، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص".

لكن بعدما تبيّنت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضّلت "عدم المخاطرة" و"من مطلق الحرص الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم"، لكنّه قال إن إيمهوف "بخير".