تأكيد وجود المتحوّر "دلتاكرون" لأول مرة

المصدر: البيان

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وفقًا لتقرير نشر على موقع علمي أمريكي يوم 11 مارس الجاري، أكد علماء فرنسيون لأول مرة من خلال تسلسل الجينوم، وجود متحور "دلتاكرون" لفيروس كوفيد-19، الذي سبق أن جذب الكثير من الاهتمام، وهو يجمع بين الطفرات في متغير دلتا ومتغير أوميكرون لفيروس كوفيد-19، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

نشر علماء في معهد البحر الأبيض المتوسط لطب وتعليم الأمراض المعدية في مرسيليا الفرنسية، مقالًا على موقع medRxiv، وهو موقع إلكتروني أولي لأوراق البحث الطبي في 8 مارس الجاري، جاء فيه، التأكيد عن وجود متحور جديد من خلال تسلسل الجينوم. علاوة على ذلك، اكتشف المتحور في عدة مناطق من فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات التي قدمتها قاعدة بيانات "المبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا"المعروفة باسم "غيسيد (Gisaid) "، أنه تم العثور على حالات مرتبطة بـ "دالتاكرون" في الدنمارك وهولندا أيضًا. واكتشفت شركة خهليكس، وهي شركة أبحاث وراثية مقرها كاليفورنيا، حالتين في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أكدت المملكة المتحدة وجود حوالي 30 حالة "دلتاكرون". ووفقًا لـ "غيسيد"، قد يكون المتحور الجديد متداولًا بين السكان منذ يناير.

غردت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الجاري: "نحن نعلم بالفعل أن أحداث إعادة التركيب يمكن أن تحدث في البشر أو الحيوانات عندما تنتشر أنواع متعددة من المتحورات لكوفيد-19". حالياً، نحن بحاجة إلى انتظار التجارب لتوصيف هذا البديل الجديد".

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، إن العلماء لم يعثروا حتى الآن على أي تغيير في شدة المتغير الجديد مقارنة بالمتغيرات السابقة لفيروس كوفيد-19، لكن العديد من الدراسات العلمية جارية.