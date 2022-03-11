دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ عامين

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد، وهذا لأول مرة منذ عامين، ليستقر مجموع الوفيات عند 6 آلاف و861.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 5 حالات عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الإصابات 265 ألفا و391.

وأشار البيان إلى تعافي 31 حالة جديدة من الوباء، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و8، فيما يتواجد 11 مريضا في العناية المركزة.