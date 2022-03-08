خطوات تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إلى السعودية

المصدر: البيان

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أوضحت الجوازات السعودية، في رد على استفسار بشأن من تلقى لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، ويرغب بزيارة المملكة، أن لقاح سينوفارم معتمد ومدرج في النظام، ويجب على الزائر الدخول إلى بوابة مقيم وتسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إلى المملكة.

خطوات تسجيل اللقاحات

- الدخول على بوابة مقيم.

- اختيار خانة زائر محصن.

- إدراج جميع البيانات الشخصية المطلوبة، الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجواز، بلد القدوم - أو الدولة، نوع اللقاح- مع العلم بأن لقاح سينوفارم معتمد ومدرج في النظام، عدد الجرعات، وعليه يتم إصدار له رقم طلب وكذلك تسجيل قدوم.

وأكدت أنه يجب على جميع القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي - حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الرابط التالي:

https://arrival.muqeem.sa/#/vaccine-registration/home