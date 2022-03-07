المجر تلغي جميع إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: د ب ا

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ألغت المجر اليوم جميع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المتبقية تقريبا، مما يعني أنه لم يعد ارتداء الكمامة الزاميا في الأماكن العامة المغلقة أو وسائل النقل العامة.

وكانت المجر قد ألغت بالفعل جميع إجراءات مكافحة الفيروس الصيف الماضي. وفي ذلك الوقت، تم إلغاء القيود على دخول البلاد، و تقديم ما يفيد سلبية الاصابة بفيروس كورونا لدخول المطاعم.

مع ذلك، تم إعادة فرض هذه القيود، عندما ضربت موجة تفش جديدة لكورونا البلاد خلال فصلي الخريف والشتاء.

ويتهم المنتقدون حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالاخفاق الشديد في مواجهة جائحة كورونا.

وسجلت المجر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، في حين سجلت النمسا، التي يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة 15 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وقد حصل 63% من المجريين على جرعتي اللقاح، مقارنة بـ 74% في النمسا.