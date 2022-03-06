مستشار السيسي يكشف موعد عودة حياة ما قبل كورونا

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، عن الموعد المتوقع لعودة الحياة إلى ما قبل جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، إن مصر تقترب تدريجياً من تخطي المرحلة الجارية والعودة إلى حياة ما قبل كورونا، متوقعاً أن يتم ذلك في الصيف المقبل.

وأضاف: «بعد انتهاء الموجة التي نحن فيها، أعتقد على الصيف إن شاء الله»، مؤكداً أن يسهم تطعيم 75% من السكان في عودة الحياة الطبيعية، لكنه لا يمنع من العدوى.

وأوضح أن العالم مرتبك الآن بسبب كورونا والمعارك العسكرية والمشكلات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى وجود نظرة سياسية رفيعة في مصر تعمل على توفير الغذاء والملبس والمسكن والصحة.

ونوَّه بأن الدولة المصرية تعمل على التوازي مع ذلك على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء والأجهزة، مطمئناً بأن مصر لم تتأثر كثيراً بجائحة كورونا.

وصرح بأن مصر تأثرت اقتصادياً بصورة جزئية، مبيناً أن الفيروس ما زال متفشياً في العالم أجمع.

وتابع: «عدد الحالات يقل؛ لكن الفيروس موجود»، مشيراً إلى وجود فيروسات أخرى كالإنفلونزا على سبيل المثال.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك نمط حياة لدى الناس من خلال التباعد الاجتماعي واتباع الوقاية والتعقيم التي تقي من أمراض كثيرة.