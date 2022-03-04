منها فقدان الذاكرة.. دراسة تكشف أعراضاً جديدة لكورونا

المصدر: البيان

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كشفت دراسة علمية حديثة عن أعراض جديدة يعانيها المصابون بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن هيئة الإذاعة البريطانية، أن علماء اكتشفوا الكثير من توابع الإصابة بكورونا بعد مرور ما يزيد على عامين من انتشاره.

وأكدوا أنه من الممكن أن يكون فقدان الذاكرة والتعب وصعوبة التركيز من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتوابعها.

ويعتقد العلماء أن الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد 19 يعانون أيضاً التعب المتزايد وضعف اتخاذ القرار ونقص التركيز بسبب تأثير الوباء.

ويرى الخبراء أن حالة عدم اليقين بشأن الفيروس وتعطيل الإجراءات الروتينية أدت إلى ظاهرة «الوباء الدماغي»، داعين أطباء المخ والأعصاب إلى مزيد من البحث في هذا الموضوع.

وقالت الدكتورة إيما يهنيل، أحد أعضاء فريق البحث: «يتبع الناس عادات لذلك نرى الأصدقاء في يوم معين أو نستمتع برياضة في أمسية معينة، وقد يكون عدم الانتظام هذا أمراً صعباً للغاية».

وأضافت: «يؤثر عدم التأكد وصعوبة اتخاذ قرار في بيولوجيا أدمغتنا، وعموماً يمكننا التعامل مع قدر معين من عدم التأكد، ولكن كلما طالت مدة الإصابة بالفيروس، كان بشكل عام أسوأ لعقولنا».

وأجريت الدراسة في المملكة المتحدة حيث يعيش أكثر من 68 مليون شخص، وتُظهر أحدث الأرقام الحكومية أن هناك أكثر من 18.9 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة منذ يناير 2020.

كانت العديد من الدراسات السابقة قد تناولت التأثير الطويل المدى للإصابة بعدوى كوفيد 19، ويعتقد بعض الذين لم يصابوا بالفيروس أن عامين من الحياة مع قيود الجائحة وراء هذا التأثير الكبير.