دخول سلطنة عُمان لا يحتاج إلى فحص "PCR"

المصدر: البيان

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قررت سلطنة عُمان السماح بدخول السلطنة لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في عُمان دون الحاجة إلى فحص "PCR"، مع استمرار إلزامية ارتداء كمامة في الأماكن المغلقة فقط.

وبحسب وكالة الانباء العمانية أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة عن اتخذت القرارات الآتية على أن يتم العمل بها ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 1 مارس 2022م:

أولًا: السماح بدخول سلطنة عُمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة دون الحاجة إلى فحص (PCR) .

ثانيًا: استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط.

ثالثًا: السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية.

كما قررت اللجنة العليا استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسيّة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحيّة الاحترازية، ابتداءً من يوم الأحد 6 مارس 2022م.

وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة.

كما تؤكد على متابعتها الدائمة لتطورات الجائحة محلياً وعالميًا، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع المستجدات المتعلّقة بالجائحة.