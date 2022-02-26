خبير أوبئة يكشف عن متحور جديد لكورونا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في مصر، عن احتمالية ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين.

وقال عنان، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «دي إم سي»: «سيكون أكثر انتشاراً، وأقل ضرراً من أوميكرون، وسيكون هذا المتحور سائداً بنسخ أضعف».

وأضاف أنه في هذه الحالة نتأكد من انتهاء تصنيف كورونا كجائحة، وسيتم تصنيفه في ذلك الوقت بأنه مرض طبيعي نستطيع التعايش معه.

وفي سياق آخر، تحدث عن أن هناك أشخاصاً مصابين بمتحور أوميكرون في مصر كانت نتيجة الفحوص الخاصة بهم تظهر سلبية بالخطأ، موضحاً أن نسبة هؤلاء كانت كبيرة وتجاوزت 30 في المئة.

وذكر أن هذا يعني أن المسحة تؤكد الإصابة ولكن لا تنفيها، مشدداً على التعامل مع الأنفلونزا والأعراض التي تظهر على الشخص بأنها أوميكرون حتى يثبت العكس، داعياً إلى ضرورة عزل المصاب 5 أيام في المنزل.