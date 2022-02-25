سانوفي وغلاكسو سميث كلاين تسعيان للحصول على ترخيص للقاحهما المضاد لكورونا

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركتا غلاكسو سميثك لاين وسانوفي اليوم أنهما تعتزمان تقديم طلب للجهات التنظيمية للحصول على ترخيص للقاحهما بالاعتماد على بيانات فعالية اللقاح من التجارب السريرية الخاصة بالمرحلة الثالثة والجرعات المعززة.

ويتلقى لقاح "سانوفي-جي إس كيه" الذي يعتمد على البروتين المستقر في درجة حرارة الثلاجة دعماً قوياً بفضل نتائجه الخاصة بتحفيز استجابات مناعية قوية ومستوى الأمان الملائم في البيئات المتعددة. وأدت جرعة اللقاح المعززة إلى زيادة كبيرة في الأجسام المضادة المعادِلة من 18 إلى 30 ضعفاً عبر منصات اللقاح والفئات العمرية المتنوعة للمشاركين الذين تلقوا جرعة أولية من لقاحات مرسال الرنا أو لقاحات الفيروسات الغدية المرخصة بالفعل. وعندما استُخدم اللقاح كلقاح أساسي من جرعتين متبوعاً بجرعة معززة، زادت الأجسام المضادة المعادِلة من 84 إلى 153 ضعفاً مقارنة بمستويات ما قبل الجرعة المعززة.