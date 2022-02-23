تايلاند تخفف القيود المفروضة على دخول الأجانب

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن تقوم تايلاند بإقرار مزيد من التخفيف للقيود المفروضة على دخول الزوار الأجانب ابتداء من الشهر المقبل، استجابة لمطالبة قطاع السياحة المحلي بخفض التكاليف، في الوقت الذي تقوم فيه المزيد من الدول بتخفيف القيود على الحدود لجذب الراغبين في قضاء العطلات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السائحين الملقحين لن يتعين عليهم إجراء اختبار " بي سي ار" في اليوم الخامس للوصول ابتداء من الأول من مارس المقبل.

وبدلا من ذلك، يمكنهم إجراء اختبار الاجسام المضادة بمفردهم، حيث تم إلغاء طلب حيازة حجز مؤكد لفندق من أجل الخضوع للاختبار.

كما قرر مركز متابعة الوضع الوبائي، الذي يترأسه رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، خفض الحد الأدنى للتغطية التأمينية الطبية للزوار من 50 ألف دولار إلى 20 ألف دولار.

وقال تاويسليب فيسانويوثين، المتحدث باسم المركز في مؤتمر صحفي اليوم إنه على الرغم من أن تايلاند تشهد ارتفاعا في حالات الاصابة بمتحور أوميكرون، فإن معدل الوفاة منخفض مقارنة بذروة الاصابات بمتحور دلتا، مما يعني أن منشآت الرعاية الصحية يمكنها التعامل مع موجة التفشي الحالية.