إعلان نتيجة فحص كورونا لرئيس الوزراء المصري بعد إصابة نظيره الأردني

المصدر: البيان

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أعلنت وسائل الإعلام المصرية إجراء فحص كورونا للوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وذلك بعد إعلان إصابة رئيس وزراء الأردن بفيروس كورونا.

وعقب الإعلان عن إيجابية فحص رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.

وأعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الأردني، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابته بفيروس كورونا مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.