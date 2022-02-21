الصحة السعودية تزف خبراً مفرحاً عن كورونا

المصدر: البيان

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي أن منحنى الوباء في المملكة بدأ يعود للنزول بشكل واضح.

وقال المتحدث الرسمي خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا، إن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة. مشيراً إلى أنه تم إعطاء أكثر من 60 مليون لقاح، وأن 24 مليون شخصاً تلقوا جرعتين من تلك اللقاحات. وفقاً لصحيفة "الرياض".

وأوضح المتحدث أن "منحنى الحالات الحرجة يشهد انخفاضا واضحا ومستمرا"، مبينا أن معظم الإصابات الحرجة في غرف العناية المركزة تكون أكثر بشكل كبير لدى من لم يتلقوا الجرعات الأساسية أو التنشيطية من اللقاحات.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في السعودية 739344 حالة منذ تفشي الجائحة فيها، فيما بلغ عدد الوفيات 8984 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 832 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم أمس الأحد تسجيل 1013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.