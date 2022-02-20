وزير الصحة الألماني يحذر من التخفيف السريع لتدابير كورونا

المصدر: د ب ا

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حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من التخفيف السريع لتدابير مكافحة كورونا بسبب المتحور الفرعي "بي ايه.2" من متحور أوميكرون والذي يتسم بسرعة انتشار أكبر.

وكتب الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على تويتر، اليوم الأحد:" التسرع في فتح المخالطات بما يتجاوز قرارات مؤتمر رؤساء حكومات الولايات من شأنه أن يطيل أمد موجة أوميكرون بلا ضرورة، وسيوقع ضحايا بلا داع".

وأضاف لاوترباخ أن حدوث ارتفاع جديد في أعداد الإصابات ليس أمرا مستبعدا بشكل كامل.

ولفت لاوترباخ الانتباه إلى نتائج معملية لتسلسل الجينوم تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي وأظهرت أن نسبة المتحور الفرعي "بي ايه.2" وصلت في العينات الإيجابية في كولونيا إلى نحو 25%.

كان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أعلن في أحدث تقرير أسبوعي يوم الخميس الماضي أن وجود المتحور الفرعي "بي ايه.2" في ألمانيا زاد على نحو ملحوظ، وحذر المعهد من أن "تباطؤ تراجع أعداد الإصابات أو تجدد زيادتها ليس مستبعدا" بسبب تنامي انتشار المتحور الفرعي وسهولة انتقاله.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات أقرت يوم الأربعاء الماضي (قبل يوم من صدور التقرير الأسبوعي للمعهد) خطوات واسعة النطاق للفتح حتى العشرين من آذار/مارس المقبل، لكنها أبقت على إجراءات للحماية الأساسية مثل ارتداء الكمامة والتباعد المكاني.