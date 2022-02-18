البحرين تلغي فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إليها جواً

المصدر: وام

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أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين اليوم إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا "بي.سي.آر" عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، وكذلك الحجر الصحي الاحترازي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن شؤون الطيران المدني بالمملكة أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، وسيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.