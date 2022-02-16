حقيقة لقاحات كورونا المتاحة في صيدليات مصر

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) في الصيدليات، حسبما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات.

وذكرت الوزارة أن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية فقط، إضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، التي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوافرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مدرَّب على كيفية تطعيم المواطنين بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح للجميع.

وشددت على وجود رقابة دورية على كل مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.