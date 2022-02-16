سويسرا ترفع جميع قيود "كورونا"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا اعتباراً من الخميس، مع تضاؤل ​​المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة "أوميكرون" إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه.

وقالت الحكومة إن شرط وضع الكمامات، فقط في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، سيظل ساري المفعول مؤقتاً بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين.

وقال الرئيس إنياتسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي في برن: "الضوء في الأفق واضح جداً"، غير أنه أضاف أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر.

وأضاف: "الفيروس موجود.. نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس".

وسيظل العزل الإلزامي لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابتهم سارياً حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وقالت الحكومة إن المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية ستكون مفتوحة للجميع، ماضية في الإجراءات التي أعلنت اتخاذها قبل أسبوعين.