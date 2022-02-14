الكويت تخفف قيود كورونا

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء الكويتي إجراءات تخفيفية من قيود كورونا، منها عودة الأعراس والسماح بسفر غير المحصنين بشرط إحضار PCR من الخارج عند الرجوع للبلاد، ويطبق عليهم حجر منزلي لمدة أسبوع عند عودتهم مع عمل مسحة في اليوم السابع، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

كما اعتمد المجلس عودة الدوام بالجهات الحكومية 100%، مع استمرار لبس الكمامات، بل سيتم التشديد عليه؜، فيما لم تتم التوصية بتخفيف الحجر إلا على مكتمل التحصين بثلاث جرعات، حيث لا يحجر عند القدوم ولا يجري فحص pcr.

ووافق مجلس الوزراء على دخول السينما والمسارح بشرط تقديم مسحة قبل الدخول، إضافة إلى السماح بعودة النقل العام بالطاقة الكاملة.