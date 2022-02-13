استبشروا.. "كوفيد19" يتراجع حول العالم لأول مرة منذ نوفمبر

المصدر: وكالات

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انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم هذا الأسبوع، لأول مرة منذ نوفمبر، حيث تم تأكيد نحو 18 مليون إصابة في العالم، وهو أقل بـ 4 ملايين عن الأسبوع السابق، في بشرى زفتها إحصاءات وكالة "تاس" الروسية.

ودل تحليل الإحصاءات على أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد في البلدان التي حدثت فيها الذروة الدورية في بداية العام بسبب متحور "أوميكرون"، حسب "روسيا اليوم".

وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل الإصابات مقارنة بمنتصف شهر يناير الماضي، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يومياً، بنحو خمسة أضعاف، وفي الأسبوع الماضي وحده، كانت نسبة الانخفاض 70%.

كما انخفضت معدلات الإصابة في جميع دول أوروبا الغربية تقريباً. على سبيل المثال في فرنسا وبريطانيا، انخفض عدد المصابين إلى النصف تقريباً خلال أربعة أسابيع، إلى 140 ألفاً و50 ألف إصابة يومياً، وفي إيطاليا وإسبانيا - ثلاث مرات، إلى 65 ألفاً.

وبين الدول الآسيوية، سجلت الهند انخفاضاً سريعاً، فبنهاية شهر يناير تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة يومياً هناك، أما الآن فقد بلغ العدد نحو 50 ألفاً. وفي الفلبين، انخفض معدل الإصابة ست مرات في الأسابيع الأخيرة.

أما في أمريكا اللاتينية، فكانت أكبر انخفاضات في معدلات الإصابة في الأرجنتين، حيث تراجعت بمقدار ستة أضعاف منذ يناير، وكذلك في بيرو وكولومبيا، حيث تراجعت خمس وأربع مرات على التوالي.