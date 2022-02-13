اعتباراً من 15 فبراير.. فيتنام تلغي قيود كورونا على الرحلات الجوية

المصدر: وكالات

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قالت صحيفة "توي تري" الفيتنامية أن سلطات الطيران في البلاد، سترفع القيود المفروضة على عدد الرحلات الجوية، اعتبارا من 15 فبراير، وسيعتمد العدد الفعلي للرحلات على القواعد في دول أخرى وطلب السوق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم (الأحد) إنه على الرغم من أن عدد الرحلات، سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، مازال الركاب يخضعون للقواعد الحالية لكوفيد-19، لدخول البلاد، حسب التقرير، نقلا عن دينه فيت سون، نائب مدير إدارة الطيران المدني في فيتنام.

ومازالت دول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تفرض حاليا قيودا على دخول الرحلات من فيتنام للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حسب التقرير.

ونقل عن سون قوله إن الصين لم توافق بعد على اقتراح فيتنامي بتسيير رحلات بشكل منتظم.

وذكر التقرير أن فيتنام استأنفت بعض الرحلات الدولية من الأول من كانون الثاني/يناير لدعم صناعتي الطيران والسياحة في البلاد، لكن مازالت تفرض قيودا على العمليات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.