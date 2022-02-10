السفر إلى بريطانيا للمطعمين دون فحص «بي سي آر» اعتباراً من الغد

المصدر: البيان

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أكدت جوديث ماكريغور، رئيس هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن»، أنه اعتباراً من غدٍ الجمعة لن يحتاج المسافرون للمملكة المتحدة إلى فحص «بي سي آر» في حال استكمالهم جرعات اللقاح ضد «كورونا»، مبينةً وجوب حصول غير المطعمين على نتيجة سلبية للفحص.

وأعلنت رئيس «فيزيت بريتن»، أمس (الأربعاء)، خلال إطلاق الأخيرة من دبي حملة تسويقية عالمية، بهدف تعزيز السياحة الوافدة لبريطانيا، التي تتحضّر لعامٍ حافل بالفعاليات الاستثنائية، معتبرةً الإمارات ودول مجلس التعاون سوقاً مهماً جداً للسياحة الوافدة إلى المملكة المتحدة.

وقالت: «نعلم أن كثيرين يودّون السفر إلى بريطانيا، لذا نحن نقدّم لهم رسائل ترحيب واطمئنان، ونسلّط الضوء على مدننا الحيوية والمتنوعة؛ لإبراز التجارب الشيّقة والمتاحة للزوّار عبر سرد قصص من تاريخنا العريق بلمسة عصرية».