بعد حظرها شهراً.. تونس تسمح بصلاة الجمعة في المساجد

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس اليوم الأربعاء قرارها استئناف صلاة الجمعة في المساجد بعد حظر استمر منذ 14 يناير الماضي.

وكانت السلطات أعلنت حظراً للتجمعات والتظاهرات لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا ومددت الفترة أسبوعين إضافيين.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بفتح المساجد لصلاة الجمعة بدءاً من بعد غد مع التقيد بالبروتوكول الصحي.

وتشهد تونس منذ أسابيع موجة خامسة لوباء كورونا، لكن أعداد المصابين منذ نحو أسبوع تتجه إلى التراجع.