مصر تسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرةً إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 1985 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

وذكر عبد الغفار، عبر الحساب الرسمي للوزارة على «فيسبوك»، أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ولفت إلى إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 437350، من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 وفاة.