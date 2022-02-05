منشأ «كورونا» يعود للواجهة وغرامات طائلة تنتظر غير المطعمين في النمسا

المصدر: جنيف، فيينا - أ.ف.ب

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وبحث معه مسألة كورونا (كوفيد 19) وخصوصاً التحقيق الذي لا يزال متعثراً حول منشأ الوباء.

وكتب غيبرييسوس في تغريدة: «يسعدني أن أكون التقيت رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. بحثنا «كوفيد 19» وضرورة بذل جهد كبير على صعيد التوزيع المنصف للقاحات هذه السنة من أجل تلقيح 70% من سكان العالم». وتابع: «بحثنا كذلك ضرورة التعاون بشكل وثيق أكثر لتحديد أصول الفيروس بالاستناد إلى العلم والأدلة».

وهي أول زيارة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين منذ يناير 2020، بعد بضعة أسابيع على الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس «كورونا» في مدينة ووهان.

في غضون ذلك، بدأت النمسا في سابقة في الاتحاد الأوروبي تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.

دخل القانون المُعتمد في 20 يناير في البرلمان، حيّز التنفيذ السبت، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.

وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين.

وندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال: «لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً».

وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخّر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.