"كوسك".. كمامة "متحوّرة" كورية جنوبية جديدة

المصدر: البيان

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يستخدم رواد المطاعم في كوريا الجنوبية نوعاً جديداً من أقنعة الوجه التي تسمح لمن يرتدونها بإبقاء أنوفهم مغطاة أثناء الأكل والشرب.

القناع المسمى Kosk، يهدف إلى السماح للأشخاص بحماية أنفهم من خطر الفيروسات المحمولة جواً مثل فيروس كورونا عندما يحتاجون إلى تناول الطعام أو الشرب، حيث يمكن ارتداء Kosk مثل قناع الوجه النموذجي، والذي يغطي الأنف والفم، ولكن لديه ميزة إضافية تتمثل في أنه يمكن طيه بحيث يغطي الأنف فقط

انتشر النوع غير المعتاد من القناع، الذي صممته شركة أتمان الكورية الجنوبية، على الإنترنت وتلقى ردوداً متباينة.

في سياق ذلك، تم بيع Kosk عبر الإنترنت من شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية – الكورية الجنوبية coupang، مع حزمة من 10 للبيع بما يعادل حوالي 11.42 دولار، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقد حصل المنتج على تصنيف خمس نجوم من 118 تقييماً على الموقع