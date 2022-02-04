هذه أسباب فقدان الشمّ عند الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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قام المتخصصون في مركز "Genotek Medical Genetic Center" بتحديد مجموعة من الجينات، التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا.

وربط العلماء التغيرات في مواقع الجين "UGT2A1" و"UGT2A2" ونشاط خلايا الشم في الأنف، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن صحيفة "Izvestia".

قال ألكسندر راكيتكو، مدير مركز جينوتيك الطبي الوراثي: "تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية "UGT2A1" و"UGT2A2" التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم".

وأوضح أن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح.

وشدد الخبراء على أن فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع.

تتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.