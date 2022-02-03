بعد الخفافيش.. مرض مرتبط بكورونا ينتشر بين الكلاب

المصدر: البيان

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اكتشف باحثون بريطانيون مرضاً غامضاً منتشراً بين الكلاب يُعتقد أنه على صلة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ونقل موقع «صدى البلد» الإخباري عن صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن المرض الغامض اكتشفته شبكة المراقبة البيطرية للحيوانات.

وأكد الباحثون أن فيروس كورونا قد ينتشر بين الحيوانات وبعضها، لكنه لا ينتقل منها إلى البشر.

وظهرت العدوى بين الكلاب، التي تشمل أعراضاً كالتقيؤ والإسهال، لأول مرة على ساحل يوركشاير، لكنها انتشرت بسرعة إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

وقال ألان رادفورد، أستاذ المعلوماتية الصحية البيطرية في جامعة ليفربول، إن جزءاً من فريق متخصص يحقق في ارتفاع معدل الإصابة بالمرض والإسهال.

وأضاف رادفورد: «يشير تحليل البيانات في الوقت الفعلي التي جمعتها شبكة المراقبة البيطرية للحيوانات الصغيرة من الممارسات البيطرية إلى أن مستويات المرض في يوركشاير كانت أعلى إحصائياً مما نتوقعه لمدة ثلاثة أسابيع، لذا من المتوقع أن تزيد وتنتشر».

يُذكر أن دراسة سابقة خلصت إلى أن مرض كورونا شائع بين القطط والكلاب التي أصيب مالكوها بالمرض.

وجاءت عينات 6 قطط و7 كلاب إيجابية بينما وجدت أجسام مضادة في 54 حيواناً.

وأكد مؤلفو الدراسة أنه لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من حيوانات أليفة إلى مالكيها حتى الآن، لكن يصعب اكتشاف ذلك بينما ينتشر الفيروس بسهولة بين البشر.